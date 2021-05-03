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Eğitim E YDS ne zamana ertelendi?
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E YDS ne zamana ertelendi?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavları tam kapanma sebebiyle ertelendi. Peki, e-YDS 2021/4 İngilizce ve (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:18:00 -
E YDS ne zamana ertelendi?

ÖSYM mayıs ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi gereken üç sınavı ileri bir tarihe erteledi. Bu kararın ardından e-YDS’ye hazırlananlar sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, E YDS hangi gün?

E-YDS nedir?

E-YDS, Yabancı Dil Sınavı'nın bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir versiyonudur.

E YDS ne zamana ertelendi?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre;

8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

 

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