E YDS ne zamana ertelendi?
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavları tam kapanma sebebiyle ertelendi. Peki, e-YDS 2021/4 İngilizce ve (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca sınavları ne zaman?
ÖSYM mayıs ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi gereken üç sınavı ileri bir tarihe erteledi. Bu kararın ardından e-YDS’ye hazırlananlar sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, E YDS hangi gün?
E-YDS nedir?
E-YDS, Yabancı Dil Sınavı'nın bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir versiyonudur.
E YDS ne zamana ertelendi?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre;
8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.