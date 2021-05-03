e-YDS ertelendi mi? e-YDS 2021 ne zaman yapılacak?

ÖSYM, bu hafta sonu yapılması planlanan e-YDS sınavına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sınava girecek adaylar, e-YDS iptal mi, ertelendi mi araştırıyor. İşte e-YDS sınav tarihi..

YDS 2021 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs'ta yapılacak sınavları ertelemesi ardından bir erteleme kararı da ÖSYM'den geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavlarını ertelendiğini duyurdu. Erteleme duyurusu ardından gözler bu sınavların yeni tarihine çevrildi.

ÖSYM ertelenen sınavların yeni tarihlerini duyurular sayfasından paylaşarak adayları bilgilendirdi. Yapılan erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.