e-YDS ertelendi mi? e-YDS 2021 ne zaman yapılacak?
Tam kapanma sürecine denk gelen eYDS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, eYDS ertelendi mi? eYDS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ÖSYM, bu hafta sonu yapılması planlanan e-YDS sınavına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sınava girecek adaylar, e-YDS iptal mi, ertelendi mi araştırıyor. İşte e-YDS sınav tarihi..
YDS 2021 ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs'ta yapılacak sınavları ertelemesi ardından bir erteleme kararı da ÖSYM'den geldi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavlarını ertelendiğini duyurdu. Erteleme duyurusu ardından gözler bu sınavların yeni tarihine çevrildi.
ÖSYM ertelenen sınavların yeni tarihlerini duyurular sayfasından paylaşarak adayları bilgilendirdi. Yapılan erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.