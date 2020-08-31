E-ticarette de fırsatçılara göz açtırılmayacak

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından internet üzerinden satış yapanların stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek adına yaptığı düzenleme ile e-ticarette yeni bir dönem başladı. Söz konusu düzenleme e-ticaret satışı yapan mağazaların denetimine olanak sağlarken satışı yapılan ürünlerde fahiş fiyatlar uyguladığı tespit edilen mağazaların kapatılmasının da önünü açtı. Türkiye’nin milli e-ticaret platformu olan PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak”

Meyve-sebze üzerinden oynanan oyunu tanzim satışlarla, ardından da salgını fırsat bilerek tıbbi ve temizlik malzemelerinde oynanmak istenilen oyunları bozduklarını hatırlatan Çevikoğlu, “PTT’nin online alışveriş sitesi olarak her zaman önceliğimiz vatandaşın menfaatidir. Bakanlığın devreye aldığı yeni sistem sektör ve vatandaş açısından oldukça memnuniyet verici bir düzenlemedir. Platform olarak ‘Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret sitesi’ parolamız ile kuruluşumuzdan bu yana güvenilirliği ilke edinirken, bazı platformların kurallara riayet etmemeleri zaman zaman vatandaşın e-ticarete olan güvenini de zedeliyor. Şimdi konulan kurallar sayesinde tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“Denetimlerimizi artırdık”

Fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını söyleyen Çevikoğlu, “Son olarak pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 44 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırırken, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerimizi artırdık. Bu kapsamda kendi iç denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de anında incelemeye alarak, gerekli işlemlerimizi yaptık” diye konuştu.

En güvenli e-ticaret sistemi

“Geliştirdiğimiz ‘Güvenli Ticaret Sistemi’ ile alışverişlerde PTT güvencesi ve denetimi ile alıcı ve satıcı arasındaki süreci baştan sona kontrol edebiliyoruz” diyen Çevikoğlu, “Müşteri istediği mağazadan dilediği ürünü seçer ve ödeme işlemini gerçekleştirir. Müşteriden alınan sipariş tutarı, PTT havuz hesabına aktarılır. İş ortağı tarafından sisteme belirtilen depo adresinden PTT Kargo personeli ürünü alır. PTT Kargo personeli teslim aldığı ürünü alıcıya teslim eder. Müşteri kendisine ulaşan ürünü teslim alır ve kontrol eder. Ayrıca vatandaşın alışverişlerinde kullandığı kredi kartı bilgileri sistemimizde tutulmaz iken, 3’üncü şahıslar ile de asla paylaşılmaz. Ödeme güvenli bir 3D Secure sayfası üzerinden aracısız olarak ödeme hizmet sağlayıcısı ve anlaşmalı bankalar tarafından gerçekleştirilir” dedi.