E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için “E-birliktelik” kampanyası

“Asrın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. E-ticaret ekosisteminin önde gelen şirketlerinin üye olduğu TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi, Ticaret Bakanlığı himayesinde yeni bir kampanya başlattı. Amazon Türkiye, Akakçe, Armut.com, Askon Design Center, Azall, Çiçeksepeti, ENUYGUN, Facebook, Getir, Hepsiburada, iLab, Letgo, Migros, Obilet, PttAVM, Sahibinden, Ticimax, Trendyol, Turkcell, Vodafone ve Yemeksepeti’nin katıldığı kampanya ile depremden etkilenen şehirlerde e-ticaret potansiyelinin artırılarak, bölgenin kalkınmasına destek hedefleniyor.

“Bölgedeki ticaret hacmine ve dijitalleşmeye katkı sağlamak istiyoruz”

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki ticaret hacmini güçlendirmek amacıyla yeni bir kampanya için harekete geçtiklerini belirtti. Acar şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin öncü e-ticaret ve teknoloji şirketleriyle birlikte depremin ilk gününden bu yana afetten etkilenen şehirlerimizde yaraları sarmak ve ekonomik canlılığı artırmak için ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştık. Bu yıl da depremden etkilenen şehirlerimizde işletmelerin dijital satış kanallarından daha iyi faydalanabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Komisyon indirimlerinden eğitimlere, bölgedeki işletmelere verdiğimiz desteğin kapsamını genişletiyoruz. Bu kampanya ile atılan adımların bölgedeki ticaret hacmini yükseltirken aynı zamanda işletmelerin dijitalleşmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamlı kampanyanın vücut bulmasını sağlayan Ticaret Bakanlığı’na, TOBB’a ve kampanyada yer alan meclis üyelerimizin hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Deprem Bölgesi’ndeki esnafa komisyon desteği

Depremden etkilenen 11 şehri kapsayan kampanya ile bölgeye pek çok konuda destek sunulacak. Her şirketin kendi yetkinliğine göre sunacağı destekler şöyle:

Bölgedeki satıcılardan ilgili e-ticaret platformlarında hiç komisyon alınmaması ya da kısmen komisyon alınması.

Bölgedeki satıcıların ürünlerine ülke genelinde erişiminin artırılması amacıyla görünürlük amaçlı reklam desteklerinin sağlanması.

Bölgeye destek sağlamak amacıyla STK dijital yardım kartlarının satışı.

Bölgedeki potansiyel e-ticaret işletmecilerine ücretsiz eğitim imkânı sunulması.

Bölgedeki ihracat olanaklarının artırılması amacıyla özellikle coğrafi işaretli ürünlere ihracat süreçlerinde destek verilmesi.

Girişimci kadınlar gibi sosyal olarak desteklenmesinde fayda görülen gruplara özel imkanlar sağlanması.

Özellikle çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak sorumluluk projeleri geliştirilmesi.

Bölgeye yönelik gıda bağışı yapılması.