  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor

Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...

Rusya istedi! O ülke Türk şirketin sözleşmesini iptal etti

TPAO'dan yeni adım! Tekirdağ, Balıkesi ve o ilimiz için petrol müjdesi

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'

22 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Ekonomi E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için “E-birliktelik” kampanyası
Ekonomi

E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için “E-birliktelik” kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-03-22 11:55:00 -
E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için "E-birliktelik" kampanyası

Ticaret Bakanlığı himayesinde harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye E-ticaret Meclisi paydaşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde ticareti canlandırmak için yeni bir kampanya başlattı. E-ticaret ekosistemindeki 21 şirketin el ele verdiği, “Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (E-birliktelik)” kampanyası ile deprem bölgesindeki işletmelere pek çok alanda destek sunulacak.

“Asrın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. E-ticaret ekosisteminin önde gelen şirketlerinin üye olduğu TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi, Ticaret Bakanlığı himayesinde yeni bir kampanya başlattı. Amazon Türkiye, Akakçe, Armut.com, Askon Design Center, Azall, Çiçeksepeti, ENUYGUN, Facebook, Getir, Hepsiburada, iLab, Letgo, Migros, Obilet, PttAVM, Sahibinden, Ticimax, Trendyol, Turkcell, Vodafone ve Yemeksepeti’nin katıldığı kampanya ile depremden etkilenen şehirlerde e-ticaret potansiyelinin artırılarak, bölgenin kalkınmasına destek hedefleniyor.

“Bölgedeki ticaret hacmine ve dijitalleşmeye katkı sağlamak istiyoruz”

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki ticaret hacmini güçlendirmek amacıyla yeni bir kampanya için harekete geçtiklerini belirtti. Acar şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin öncü e-ticaret ve teknoloji şirketleriyle birlikte depremin ilk gününden bu yana afetten etkilenen şehirlerimizde yaraları sarmak ve ekonomik canlılığı artırmak için ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştık. Bu yıl da depremden etkilenen şehirlerimizde işletmelerin dijital satış kanallarından daha iyi faydalanabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Komisyon indirimlerinden eğitimlere, bölgedeki işletmelere verdiğimiz desteğin kapsamını genişletiyoruz. Bu kampanya ile atılan adımların bölgedeki ticaret hacmini yükseltirken aynı zamanda işletmelerin dijitalleşmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamlı kampanyanın vücut bulmasını sağlayan Ticaret Bakanlığı’na, TOBB’a ve kampanyada yer alan meclis üyelerimizin hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Deprem Bölgesi’ndeki esnafa komisyon desteği

Depremden etkilenen 11 şehri kapsayan kampanya ile bölgeye pek çok konuda destek sunulacak. Her şirketin kendi yetkinliğine göre sunacağı destekler şöyle:
Bölgedeki satıcılardan ilgili e-ticaret platformlarında hiç komisyon alınmaması ya da kısmen komisyon alınması.
Bölgedeki satıcıların ürünlerine ülke genelinde erişiminin artırılması amacıyla görünürlük amaçlı reklam desteklerinin sağlanması.
Bölgeye destek sağlamak amacıyla STK dijital yardım kartlarının satışı.
Bölgedeki potansiyel e-ticaret işletmecilerine ücretsiz eğitim imkânı sunulması.
Bölgedeki ihracat olanaklarının artırılması amacıyla özellikle coğrafi işaretli ürünlere ihracat süreçlerinde destek verilmesi.
Girişimci kadınlar gibi sosyal olarak desteklenmesinde fayda görülen gruplara özel imkanlar sağlanması.
Özellikle çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak sorumluluk projeleri geliştirilmesi.
Bölgeye yönelik gıda bağışı yapılması.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23