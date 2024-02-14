e-Ticaret artık KOBİ'ler için kolay olacak

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, e-ticaretin öneminin giderek arttığını pandemi süreci ile birlikte internet üzerinden alışveriş alışkanlığının daha da yaygınlaştığını belirterek bu durumun e-ticaret sektörünün hızla büyümesine sebep olduğunu söyledi.

Online alışverişin, tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu aktaran Öztürk, "KOBİ'ler için de daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunmaktadır. E-ticaretin önemi, zamandan ve mekandan bağımsız olma özelliği ile de ilgilidir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde müşteriler, istedikleri ürünü istedikleri zaman ve herhangi bir coğrafi kısıtlama olmadan satın alabilirler. Bu da hem tüketicilerin zaman tasarrufu sağlamasını hem de KOBİ'ler daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar" açıklamalarında bulundu.

Öztürk, e-Ticaret satışlarının her gün artığını belirterek "KOBİ'ler için geliştirdiğimiz entegrasyonlarımız sayesinde tüm e-ticaret işlemlerini tek bir platformda takip edebilir, stok yönetimi, sipariş takibi ve müşteri ilişkileri gibi süreçleri daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ön muhasebe programı ile güncel stok durumunu takip edebilir, sipariş süreçlerini daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. e-Ticaret Entegrasyonu ile müşteri memnuniyetini artırırken, operasyonel süreçlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olur" dedi.

"Yerli ve milli bir yazılım"

Yerli bir yazılım firması olarak hizmet verdiklerini belirten Öztürk, "Bilsoft Yazılım olarak, 20 yılı aşkın süredir 100 binden fazla firma ile gelişmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Büyüyen kadromuz ve 7/24 müşteri desteği ile KOBİ'lere hizmet veriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.