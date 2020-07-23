e-Tarım portalı hizmete girdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım Portalı’nın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemleri tek çatı altında toplayan on-line bir sistem olduğunu belirterek, “Her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, e-Tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz” diyerek dijital teknolojinin hayatın her yerinde olduğuna işaret ederek, bakanlığının güçlü bir altyapısıyla bu alanda da yerini aldığını söyledi.