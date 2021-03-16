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Sağlık E-rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?
Sağlık

E-rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?

Günlük hayatta iş başvurusu veya başka nedenlerden dolayı sağlık kurumlarından sağlık raporu alma gereksinimiz olabiliyor. E-rapor sağlık sorgulama sistemi, sahte raporlar ve sağlık raporlarında yaşanan sorunları çözmek için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen bir hizmettir. Peki, E- rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:08:00 -
E-rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?

Sağlık raporunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, doğum, engelli, sürücü, istirahat gibi durumları belirten raporlardır. Bu raporlar, sağlık kurum ve kuruluşlarından alınabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-rapor uygulamasının ne olduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

E-rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?

E-rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen sağlık kurumlarının verebildiği doğum, engelli, sürücü, istirahat gibi raporların internet üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir.

E-rapor sisteminde hangi işlemler yapılır?

Askeri Raporlar

Asal Raporları

Doğum Raporları

Çözger Raporları

Psikoteknik Raporlar

Engelli Raporları

Sürücü Raporları

Durum Bildirir Raporları

 

 

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