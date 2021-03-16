Sağlık raporunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, doğum, engelli, sürücü, istirahat gibi durumları belirten raporlardır. Bu raporlar, sağlık kurum ve kuruluşlarından alınabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-rapor uygulamasının ne olduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

E-rapor sorgulaması nedir ve nasıl yapılır?

E-rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen sağlık kurumlarının verebildiği doğum, engelli, sürücü, istirahat gibi raporların internet üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir.

E-rapor sisteminde hangi işlemler yapılır?

Askeri Raporlar

Asal Raporları

Doğum Raporları

Çözger Raporları

Psikoteknik Raporlar

Engelli Raporları

Sürücü Raporları

Durum Bildirir Raporları