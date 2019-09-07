E-Okul ve MEBSİS çöktü mü?
Okulların başlaması nedeniyle e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve MEBSİS'te yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme erişim sorunu yaşanıyor.07 Eylül 2019 Cumartesi 21:41
yeniakit.com.tr
Okulların başlamasına az bir zaman kala öğrenci, veli ve öğretmenlerin aşırı yüklendiği E-Okul ve MEBSİS'te erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.
Zaman zaman vatandaşların sisteme giriş yapamadıkları öğrenilirken yoğunluk nedeniyle uyarıyla karşılaştığı bildirildi.
Karşılaşılan uyarı, "Siber saldırı mı yapılıyor?" yorumlarına da neden oldu.
İşte o uyarı:
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