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E-Okul ve MEBSİS çöktü mü?

Okulların başlaması nedeniyle e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve MEBSİS'te yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme erişim sorunu yaşanıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:41
E-Okul ve MEBSİS çöktü mü?

 yeniakit.com.tr 

Okulların başlamasına az bir zaman kala öğrenci, veli ve öğretmenlerin aşırı yüklendiği E-Okul ve MEBSİS'te erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

Zaman zaman vatandaşların sisteme giriş yapamadıkları öğrenilirken yoğunluk nedeniyle uyarıyla karşılaştığı bildirildi. 

Karşılaşılan uyarı, "Siber saldırı mı yapılıyor?" yorumlarına da neden oldu.

İşte o uyarı:

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:41
  1. E-Okul
  2. MEBSİS

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