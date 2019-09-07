E-Okul ve MEBSİS çöktü mü? Okulların başlaması nedeniyle e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve MEBSİS'te yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme erişim sorunu yaşanıyor.

yeniakit.com.tr Okulların başlamasına az bir zaman kala öğrenci, veli ve öğretmenlerin aşırı yüklendiği E-Okul ve MEBSİS'te erişim sorunu yaşandığı öğrenildi. Zaman zaman vatandaşların sisteme giriş yapamadıkları öğrenilirken yoğunluk nedeniyle uyarıyla karşılaştığı bildirildi. Karşılaşılan uyarı, "Siber saldırı mı yapılıyor?" yorumlarına da neden oldu. İşte o uyarı:

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