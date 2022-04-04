Milyonlarca öğrenci 8 Nisan Cuma günü ara tatil öncesi son derslerine girecek. Öğrenciler 11-15 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak ve 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu sebeple e-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş konusu araştırılmaya başlandı. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? e-Devlet'ten e okula nasıl giriş yapılır?

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e okul devamsızlık öğrenme takdir teşekkür hesapla

Ara tatile kısa bir zaman kala pek çok kişi e okul sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırmaya başladı. e-okul.meb.gov.tr web sitesine giriş yapıp sağ bölümünde yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi' kısmına tıklayınız.

Veli bilgilendirme girişi için bir şifre gerekmiyor. Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yapılıyor. Şife bulunmadığı için öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin bir iki soru yöneltiliyor. Öğrencinin bilgileri doğru girildiğinde sisteme giriş yapılmış oluyor. Dileyen kişiler ise e-Devlet üzerinden e-Okul'a bağlanabiliyor.

e-Okul’a giriş yapıldıktan sonra sol bölümde menü yer arıyor. Buradan öğrencinin notlarına, ödevlerine, okuduğu kitaplara ve devamsızlık durumuna ulaşabilirsiniz.

e-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

e-Okul üzerinden takdir teşekkür hesaplanması yapılmıyor. Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a)70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.