Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde LGS 2019 sonuçlarını açıklamasının ardından öğrenciler hedeflediği lise için tercihlerini yapıyor. LGS tercihlerinde sona doğru yaklaşıldı. Tercih işlemleri 1 Temmuz itibariyle başladı. Tercihler için son gün 12 Temmuz. Tercih sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar e okul aracılığıyla ya da MEB resmi sitesinden sorgulanabilecek. Peki henüz tercihini yapmayanlar için LGS tercihlerini nasıl yapılır? E-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS 2019

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bu yıl ilk kez tercih robotu da kullanıma sunuldu. E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Öğrenciler, bu robotu kullanarak, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

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LGS tercihlerinde sıralama önemli mi? | lgs 2019

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LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Bakanlıkça yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her okulun tercih kodu, adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgileri yer alıyor.