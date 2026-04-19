Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara
AA

Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Konya Beyşehir'de ilkbaharın gelişiyle birlikte göl çevresinde nefes kesen bir manzara ortaya çıktı.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbaharla birlikte göl çevresinde kış ve bahar aynı anda yaşanmaya başladı.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler kendini gösteriyor. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor. Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor. Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Göl havzasında Adaköy Mahallesi'nin arazilerinde açan laleler de Anamas Dağı'nın karlı manzarasıyla kırmızı, beyaz, yeşil ve maviyi buluşturdu.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Bölge, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle özellikle fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Bölgeye ulaşımı sağlayan Beyşehir-Yeşildağ güzergahında 55 kilometrelik yol ise göl manzarası eşliğinde yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Öte yandan Pınargözü Mağarası, Adaköy ve Yenişarbademli çevresindeki derelerin debisinde artış yaşandı, bu su kaynakları Beyşehir Gölü'nü besliyor.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, dağın zirvesinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu belirtti.

Foto - Bir yanda kış, bir yanda bahar! Beyşehir Gölü çevresinde kartpostallık manzara

Bölgenin bir tarafında kış bir tarafında ilkbahar mevsimi yaşandığını ifade eden Büyükkafalı, "Yüksek kesimlerde kar var, aşağıda ağaçlar çiçek açtı. Bölgemiz doğal güzellikleri açısından çok zengin. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Göldeki su durumu da iyiye gidiyor. 'Beyşehir Gölü öldü.' söylemleri doğru değil. Su tasarrufuna dikkat eder ve yeterli yağış alırsak daha güzel günler göreceğiz." diye konuştu.

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'
Aktüel

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'

Mehmet Sürmeli Mirat Haber'de yazdı: Hz. Peygamber’in (sav) risaleti kabul edilmeden iman iddiasında bulunmak ve uhrevi kurtuluştan bahsetme..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Dünya

İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran, Hürmüz Boğazı'na yeniden kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı: "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı..
İYİ Parti'de toplu istifa
Gündem

İYİ Parti'de toplu istifa

Bursa'da İYİ Parti teşkilatında yaşanan görevden alma süreci, parti içindeki kavgayı alevlendirdi. Nilüfer ilçesi başta olmak üzere Mustafak..
Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne veryansın! Ben utandım siz utanmadınız mı? Özgür Bey yoksa sende mi ortaksın?
Gündem

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne veryansın! Ben utandım siz utanmadınız mı? Özgür Bey yoksa sende mi ortaksın?

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki kooperatifleşme süreci ve beraberinde gelen iddialara ilişkin çok sert açıklamalarda..
CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
Dünya

CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla petrol düşerken, Türkiye’de motorine pazartesi gecesi yaklaşık 8 TL indirim bekleniyor. Savaş kaynaklı tüm dün..
