e-Okul karne notları nasıl öğrenilir? e-Karneye nasıl erişim sağlanır?

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler uzaktan olarak bu dönem eğitimini bitirmeyi başardılar. Aksi bir durum olmadığı takdirde ikinci dönem okullarına kavuşabilecekler.

Bu süreçte karneler ise hareketliliği artırmamak adına Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Tüm öğrenciler bu dönemim karnelerine “e-okul.meb.gov.tr” adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler “takdir ve teşekkür” belgelerine de bu sistem üzerinden erişebilecekler.

Sisteme girmek yeterli olacak

Sisteme giriş için öğrencilerin T.C. kimlik no ve okul numaraları yazması yeterli.. e-Okul karne notlarına 22 Ocak 2021 Cuma günü sisteme girerek ulaşılabilecek.

Karne notlarına sistemde yer alan menüdeki “Not Bilgisi” bölümüne tıklayarak öğrenilebilecek. Dijital karne de yine 22 Ocak tarihinde e-Okul VBS sisteminde olacak.