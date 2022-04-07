Milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatil öncesi son ders 8 Nisan Cuma günü yapılacak. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatil öncesinde son hafta devamsızlıkların işlenip işlenmediği araştırılıyor. Peki, e okul kapanınca devamsızlık işlenmez mi?

e Okul kapandıktan sonra devamsızlık yazılıyor mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hem ara tatil hem de sene sonu öncesinde öğrenciler e okul sisteminin ne zaman kapandığını araştırmaya başladı. Öğretmenler karne notlarını ve devamsızlık bilgilerini karneler dağıtılmadan birkaç gün öncesinde sisteme işliyor. Bu sebeple son güne kadar yoklama alınıyor ve bunlar sisteme işleniyor?

Öğrencilerin kaç gün devamsızlık hakkı var?

Bir öğrencinin bir yıl içerisinde 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü devamsızlık hakkı vardır. 20 günü geçen öğrenciler ise öğretmenler kurulu kararına göre sınıflarına geçebiliyor.

e Okul VBS giriş nasıl yapılır?

E okul sistemine nasıl girileceği merak ediliyor. Bunun için öncelikle akıllı telefonlarınızdan ya da bilgisayarından "eokulyd.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranın sol kısmında öğrenciye ait fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafın hemen altında ise menü bulunuyor. Bu kısımdan not bilgilerine, devamsızlıklara kısacası öğrenci hakkındaki pek çok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

2021-2022 eğitim öğretim yılıyla birlikte e Okul sistemi ile e Devlet entegre edildi. Veli arzu ederse e Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra öğrencinin e okul sistemine geçiş yapabilir.