E-Okul giriş: E-Okul VBS giriş! E-Okul öğrenci | MEB Veli bilgilendirme sistemi...

E-okul veli bilgilendirme sistemi öğrenci ve öğretmenler tarafından en çok ziyaret edilen adreslerden biri oluyor. Öğrenciler sınav öncesi ve sonrası sınav notları, devamsızlık bilgileri, takdir teşekkür hesaplama işlemi için kullanıyor. Peki, e-okul öğrenci giriş sayfası nasıl açılır? işte MEB e okul veli bilgilendirme sistemi detayları.

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-okul VBS neler var?

Devamsızlık durumları

Yazılı notları

Karne notları

Aldığı belgeler

Yılsonu notları

E-okul VBS şifresi nasıl değiştirilir?

Meb e okul giriş şifresini unutan yada kaybedenler yeni şifre almak için ne yapmalı? Eokul veli yada yönetim bilgi sistemine giriş için şifrenizi kaybettiyseniz sistem üzerinden şifre hatırlatma talebinde bulunabilirsiniz.

Eokul giriş yeni şifre almak mevcut şifrenizi değiştirmek yada eokul şifrenizi hatırlamak için buradaki ekranı kullanabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz ve dogru olarak doldurunuz. Bilgiler doğruysa kullanıcıya ait telefona sms ile onay mesajı gelecek ve yeni şifre belirleme ekranı açılacaktır. Güvenliğiniz için şifrenizin sadece harf yada rakamlardan oluşmamasına dikkat edin..harf rakam noktalam işaretleride kullanarak daha güvenli bir şifre oluşturabilirsiniz.

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