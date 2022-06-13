Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler, e-Okul sisteminin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, okulların son haftasında yoklama alınıyor mu?

e-Okul devamsızlık kapandı mı? Bu hafta yoklama alınıyor mu?

e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığı sık sık karne dönemlerinde araştırılıyor. Ancak e-okul sistemi kapanmıyor. Yalnızca belli dönemlerde özellikle LGS tercih dönemlerinde, e-kayıt süreçlerinde yoğunluktan yavaşlayabiliyor. Öğretmenler devamsızlık ve not bilgilerini karne gününe kadar işlemeye devam edebiliyor. Bu sebeple eğitimciler karneler baskı aşamasında dahi olsa öğrencileri devamsızlık yapmamaları konusunda uyarıyor.

e-Okul şifresi nasıl alınır?

e-Okul üzerinden çocuğunun not ve devamsızlık bilgisine ulaşmak isteyenler ‘e-Okul şifresi nasıl alınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. e-Okul sistemine giriş için bir şifreye ihtiyaç yok. Veli Bilgilendirme bölümüne tıkladığınızda ekranda çocuğunuzla ilgili bilgiler istenecek. Çocuğunuzun TC kimlik numarası, sınıf numarası gibi bilgileri girdikten sonra güvenlik adımlarını doğrulayıp sisteme ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendi e-Devlet hesabınız üzerinden e-Okul sistemine ulaşabilir, güvenlik doğrulaması yapmadan çocuğunuzun bilgilerine ulaşabilirsiniz.

e-okul nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.