2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuğunun 1.sınıfa başlamasını istemeyenler ‘1.sınıf okul kayıtları nasıl ertelenir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

E-Okul 1. Sınıf kayıt erteleme Nasıl yapılır? TC ile öğrenci kayıt sorgulama

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Çocuğunuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa gitmesini istemiyorsanız; okul müdürlüğüne dilekçe yazabilir ve 1.sınıfı bir yıl erteleyebilirsiniz. Ancak çocuğunuz 72 aylık ve üstündeyse birinci sınıfı erteleme hakkı bulunmuyor.