e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.
Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.