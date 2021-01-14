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Sağlık e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
Sağlık

e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:36:00 -
e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. 

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek. 

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