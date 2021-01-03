e-Nabız ile korona aşısı sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız koronavirüs aşı kaydı nasıl olur?

Umutla beklenen Çin aşıları Türkiye’ye geldi. Çin’den getirilen korona aşıları hızlı bir şekilde teste alındı. Bir buçuk milyon kişiye 28 gün arayla iki kez aşı yapılacak. Vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e Nabız’dan öğrenecek. Sağlık Bakanlığının koronavirüs aşılamasına ilişkin stratejisi hazır. İlk olarak sağlık çalışanları, huzur evlerinde bulunan kişiler ile 65 yaş üstündeki kişiler aşılanacak.

Korona aşısı takibi nereden nasıl yapılacak?

Vatandaşlar koronavirüs aşısının kendilerine geldiğini e nabız üzerinden takip edebilecek. Vatandaşlar kendilerine ulaşın bildirimden sonra merkezi randevu sistemi (MHRS) üzerinden başvuru yapabilecek. Aile hekimleri ya da uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alınarak korona aşılarını yaptırabilecek.

e-Nabız sisteminden onay nasıl alınır?

Çin'den gelen aşılarla ilgili yol haritası netleşti. Aşıların test süreci başladı. Aşılar testi geçerse, 1.5 milyon kişiye 28 gün arayla iki kez aşı yapılacak. Vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geldiğini ise e-Nabız’dan görebilecek.

e-Nabız nedir?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız kronik hastalık nasıl sorgulanır?

e-Nabız sistemi üzerinden vatandaşların kronik rahatsızlıklanm sorgulamaları aşağıdaki işlemler doğrultusunda yapılacaktır. Kronik rahatsızlıklar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklarla ilgili risk kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir.

1. Vatandaş e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapar.

2. Vatandaşın kronik rahatsızlığı yoksa giriş yapılan alanda "Kayıtlı bilginiz bulunmamaktadır." uyarısı çıkar.

3. Vatandaşın kronik rahatsızlığı varsa giriş yapılan alanda kronik rahatsızlığa ilişkin "Tanı Kodu", "Tanı Adı" ve "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" başlıklan çıkar.

4. "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" alanına tıklandığında ilgili makama verilmek üzere kişinin riskli kişiler kategorisinde yer aldığını, belgenin e-Nabız sisteminden otomatik olarak oluşturulduğunu ve karekodun okutularak doğrulama işleminin yapılabileceğini belirten bilgilerin yer aldığı tek sayfalık bir doküman PDF formatında indirilir.

5. Vatandaş belgenin çıktısını alarak ilgili kurum ile paylaşır.

e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız.

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