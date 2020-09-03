Gelişen teknolojiyle birlikte pek çok veriye internet üzerinden erişim sağlanabiliyor. E devletin ardından MHRS ve E Nabız vatandaşların kişisel verilerine ulaşmak için kullandığı önemli sistemler arasında yer alıyor. MHRS uygulamasından hastane randevusu oluşturup gerekirse muayene için alınan randevu iptal edilebiliyor. Önceleri vatandaşlar tahlil sonuçlarını ise hastanelerin resmi internet sitelerinden muayene içinverilen barkod fişlerindeki kodlarla öğrenmeye çalışıyordu. Ancak zamanla daha kapsamlı bir sisteme ihtiyaç duyuldu E Nabız sistemi hayata geçti. E Nabız üzerinden kişisel tüm sağlık verilerinize ulaşmanız mümkün. İlaç bilgilerinizden son yıllarda geçirdiğiniz hastalıklara kadar bu sistem son derece kapsamlı bilgiler sunuyor. Özellikle koronavirüs salgınında tahlil sonuçlarının sisteme işleniyor olması vatandaşların bu sisteme daha çok ilgi göstermesine yol açtı. Peki, E Nabız nasıl kullanılır? | E Nabız’a nasıl kayıt olunur?

E-Nabız nedir?

E Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2015'te başlatılan bir sağlık portalıdır. Vatandaşlar E Nabız üzerinden hem kendi sağlık verilerine hem de çocuklarının bilgilerine hızla erişim sağlayabiliyor. E Nabız üzerinden randevu oluşturulabiliyor, tahlil sonuçları öğrenilebiliyor.

E Nabız giriş

E Nabız'a 'Enabiz.gov.tr' adresinden ve uygulamadan erişim sağlayabilirsiniz. Sisteme şifreyle, e devlet şifresiyle ya da elektronik imzayla giriş yapabilirsiniz.

E NABIZ'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-Nabız şifre al | E Nabız kayıt ol

E Nabız’a kayıt olup sağlık bilgilerine hızlıca erişim sağlamak isteyenler kayıt olma işlemini ve şifrenin nereden nasıl alınacağını araştırıyor. E Nabız’a ilk kez giriş yapacak olanlar e devlet şifreleriyle sisteme bağlanabilir. Ardından profil ayarlarından kendi şifresini oluşturabilir. E devlet şifresi bulunmayanlar ise Aile Hekimine başvurarak geçici E Nabız şifresi isteyebilir.

E-Nabız şifremi unuttum

E Nabız şifresini unutanlar yeni bir şifre için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Bunun için E Nabız internet sitesini ya da uygulamayı açmanız gerekiyor. Ardından TC kimlik numarası ve şifre istenilen ekranın hemen altında yer alan ‘Şifremi Unuttum’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Buradan istenilen adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayıp yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

E-Nabız e devlet girişi

E Nabız şifresi olmayanlar arzu ederlerse yeni bir şifre oluşturmak yerine sisteme E-Devlet’ten giriş yapabilir. Bunun için isterseniz E-devlet’e giriş yapıp E Nabız’ı aratın isterseniz de enabiz.gov.tr adresine ulaşıp buradan e devlet şifresiyle giriş yap kısmını seçin.

E-Nabız indir | E Nabız yükle

Sağlık sorunları olan ya da sık sık ilaç yazdırma, rapor alma, randevu oluşturma işlemleri yapanlar E Nabız’ı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilir. E Nabız uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirmeniz mümkün.

E-Nabız hangi işlemler yapılıyor?

E Nabız sistemini kullanacak olanlar E Nabız üzerinden hangi işlemlerin yapılacağını merak ediyor. E Nabız’dan hızlıca randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca sistemden reçete, tahlil sonuçları, röntgen sonuçlarınıza ulaşmanız mümkün. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ilaç hatırlatması kısmını kullanabilirsiniz. Sistem üzerinden çocuklarınızın sağlık durumlarını kontrol edip aşı takvimine göz atabilirsiniz. Ayrıca koronavirüs tahlil sonuçları da E Nabız’a hızlıca yansıyor.

E-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama | E Nabız koronavirüs sonucu

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan koronavirüs söz konusu ülkenin tedbirleri geç alması sebebiyle tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Bilim insanları ise salgına karşı etkili bir aşı ve ilaç bulmak için amansız bir mücadelenin içerisinde. Ülkemiz salgına karşı en önemli savaşı verenler arasında yer alıyor. Erken dönemde alınan tedbirler hastalığın 10 Mart’a kadar ülkemize girmesinin önüne geçti. Ancak ne kadar yoğun tedbir alınsa da dünyanın dört bir yanına sıçrayan bu hastalıktan bir ülkeyi tamamen korumak mümkün değildi. Erken dönemde alınan tedbirler sayesinde mayıs ayı sonunda vakalar düşme eğilimi gösterdi.

Halen salgına karşı en etkili korunma yöntemi maske, mesafe ve hijyen. Ancak yapılan çağrılara uymayanlar, önlemleri görmezden gelenler ağustos ayı sonunda vakaların artmasına sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül’de yaptığı basın toplantısında 1. dalganın ikinci pikini yaşadığımızı belirtti. Hal böyle olunca vatandaşlar daha sık hastanelere başvurup sonuçlarını öğrenmek ister oldu.

Koronvirüs için yapılan tahlillerin sonucunu E Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Bunun için E Nabız sayfasının sol kısmında yer alan menüden ‘Tahlillerim’ kısmını seçerek yapılan son tahlillere ve sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

Koronavirüs risk durumu | E Nabız koronavirüs risk durumu sorgula

E Nabız ayrıca koronavirüs risk faktörünüze yönelik de bilgi içeriyor. E Nabız’a giriş yapıp sol kısımda açılan menüden ‘Koronavirüs Risk Durum Raporu’ kısmına tıklayabilirsiniz. Kronik hastalığı bulunan kişilerde risk faktörünün olduğu görülürken kronik rahatsızlıkları bulunmayanlarda risk durumu gösterilmiyor. Elbette bu ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesini akıllara getirmemeli. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanında her yaş grubunda, kronik hastalığı dahi olmayan insanların vefat edebildiği bilgileri geliyor. Bu sebeple pandemiyi önemsemeli ve tedbirleri en üst düzeyde tutmalı.

E-Nabız kronik hastalıklar

E nabız üzerinden vatandaşlar kronik hastalıklarının görülüp görülmediğini merak ediyor. E Nabız ‘Hastalıklarım’ bölümünde rahatsızlıklarınız için hastaneye başvurduğunuz tarihler ve konulan teşhisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca pandemi döneminde kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar izin, rapor gibi hususlardan yararlanıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalıklarının listesi zaman zaman internette araştırılıyor. Bu listeye E Nabız’dan ulaşmak mümkün değil.

KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız tahlil sonuçları ne zaman görülür?

Tahlil yaptıran vatandaşlar sonuçların E Nabız’a ne zaman yansıyacağını merak ediyor. Genellikle tahlil sonuçlarının çıktığı gün bilgiler E Nabız’a yansır. Ancak güncelleme ve yoğunluk sebebiyle bazen tahlil sonuçları aynı gün sisteme düşmeyebilir.

E Nabız tahlil sonuçları öğren

E Nabız uzmanlarca tam not alan sistemlerden biri. E Nabız’dan tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Bunun için E Nabız’a tarayıcınızdan ya da uygulamadan giriş yapmanız gerekiyor. Menü kısmından ‘Tahlillerim’ bölümünü tıkladığınızda sonuçlara ulaşmış olursunuz.

E Nabız röntgen nasıl bakılır?

E Nabız MR sonucu | Hastanede çektirdiğiniz röntgen MR gibi görüntülere de E Nabız’dan ulaşmanız mümkün. Radyolojik görüntülerim bölümünden sonuçlarınıza birkaç saniyede ulaşmanız mümkün.

E nabız tahlil sonuçları görülmüyor?

Yapılan tahlillerin pek çoğu bir gün sonra sonuçlanır. Ancak bazı testlerin sonuçlarının alınması birkaç gün sürebilir. E Nabız kullananlar bazen tahlil sonuçlarına ulaşamadıklarını belirtiyor. Tahlillerin hepsi yanı gün çıkmadığı için sürecin uzaması bazı durumlarda normal. Tahlil verildiği gün değil sonuç çıktığında E Nabız’a işleniyor. Bu sebeple tahlil verip hemen birkaç saat içerisinde sonuç beklemek doğru değil.

E Nabız ebeveyn onayı

Anne ve babalar E Nabız sayfalarından çocuklarının bilgilerine de ulaşabiliyor. Sayfanın üst kısmında çocuklarım bölümü yer alıyor. Buraya tıkladığınızda açılan sayfada çocuklarınızın ismi çıkıyor. Şayet ilk kez sisteme giriş yaptıysanız ‘Onay Ver’ ifadesini göreceksiniz. Hem annenin hem de babanın sisteme giriş yapması, çocuklarım kısmına girip ‘Onay Ver’i seçmesi gerekiyor. İti taraf onay verince anne ve babalar çocuklarının bilgilerine E Nabız’dan ulaşabiliyor.

E Nabız ehliyet formu

Ehliyet alacak olanlar ya da ehliyetini değiştirecek olanlardan sağlık raporu isteniyor. Sağlık raporu için hastanelere ve aile hekimlerine başvurabilirsiniz. Ancak rapor almadan önce bir form gerekiyor. Bu forma ulaşmak için E Nabız’a değil E-Devlet’e giriş yapmanız gerekiyor.

EHLİYET İÇİN RAPOR BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız randevular

Hastane randevusu almak için ALO 182’yi arayabilir, MHRS ve E-Nabız sistemini kullanabilirsiniz. E Nabız anasayfanızda randevu al kısmını kullanarak online randevu işlemini tamamlayabilirsiniz.

E Nabız ilaç hatırlatma

Birden fazla ilaç kullananlar genellikle kurdukları alarmlarla ilaçlarını alacakları saatleri unutmamaya çalışıyor. E Nabız uygulaması ilaç hatırlatması için son derece faydalı. Kullandığınız ilaçları alacağınız saat ve dozu uygulamaya girebilirsiniz. Uygulama ilaç saatiniz geldiğinde size haber verecektir.

E Nabız nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczane bilgilerine hızlıca ulaşmak istiyorsanız E Nabız sistemini kullanabilirsiniz. Anasayfada eczaneler kısmından konumunuza yakın nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz.

E Nabız çocuklar

E Nabız üzerinden daha öncede belirttiğimiz gibi çocuklarınızın sağlık durumu bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın üst kısmında bulunan çocuklarım bölümüne tıklamanız yeterli. Bu sayfadan çocuğunuzun ismini seçip yapılan tahlilden kullandığı ilaçlara kadar tüm bilgilere göz atabilirsiniz.

E Nabız hastane muayeneleri nasıl değerlendirilir?

E nabız üzerinden hastane randevusu alabilirsiniz. Geçmiş randevularınıza da ‘Randevular’ kısmından ulaşabilirsiniz. Geçmiş randevularınız içinse değerlendirmeler yapabilirsiniz.

E Nabız reçetelerim görüntüle

E Nabız sistemi üzerinden daha önce de belirttiğimiz gibi kişisel sağlık verilerinize hızla ulaşabilirsiniz. Bu sistemden reçetelerini de ulaşmanız mümkün.

E Nabız rapor yazdırma | E Nabız rapor silme

E Nabız’dan raporlarınızı görüntülemeniz mümkün. Ancak E Nabız’dan raporlarınızı indirmeniz mümkün olmuyor. Raporlarınızı onaylı bir şekilde indirmek içinse Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

SAĞLIK RAPORUNUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız acil durum notu nedir? | E Nabız acil durum notu yaz

Acil durumlarda sağlık personelleri hastanın bir ilaca alerjisi olup olmadığını ve benzer bilgileri yakınlarından öğrenmek istiyor. Ancak E Nabız acil durumlarda soru cevap şeklinde yürütülecek bu işi ortadan kaldırıyor. E Nabız’da bulunan ‘Acil durum notu’ kısmına bilgilerinizi girebilirsiniz. Böylelikle sağlık personeli yaşadığınız bir sorunda birilerine sormaktansa sistemdeki bilgilerinizi kontrol ederek daha hızlı hareket edebilecektir.

E Nabız görüntü nasıl yüklenir? | E Nabız doküman nedir?

E nabız sistemine doküman görüntü yüklemeniz mümkün. Yükleyeceğiniz fotoğraf bu sistem sayesinde doktorunuzca görüntülenebiliyor.

E Nabız aşı takvimi | E Nabız aşı karnesi

Aileler çocuklarının aşı takvimini genellikle aşı kartlarından takip edebiliyor. E Nabız üzerinden bu aşı takvimini incelemeniz ve çocuğunuza hangi aşılarının yapıldığını, yapılacağını takip etmeniz mümkün. Bu bölüme anasayfadan çocuklarım kısmından ulaşabilirsiniz.

E Nabız ilaç sorgulama | E Nabız ilaç raporu

Düzenli olarak ilaç kullanan vatandaşalar ilaç raporu düzenleniyor. Vatandaşlar bu rapora E Nabız üzerinden ulaşmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. E Nabız’dan ilaç raporuna ulaşmanız mümkün değil. İlaç raporu sorgulama işlemi için E-Devlet’e giriş yapmanız gerekiyor.

İLAÇ RAPORU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız kalp krizi riski hesapla

Kalp krizi en yaygın görülen sağlık sorunlarındandır. Bilinçsiz beslenme, genetik faktörler, stres düzeyi gibi pek çok unsur kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle yakın çevresinde kalp krizi geçirenleri öğrenenler bu riskin kendilerinde olup olmadığını da merak ediyor. E Nabız sisteminden kalp krizi geçirme riskiniz hesaplanabiliyor. Bunun için internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan E Nabız’a giriş yapmanız ve kal krizi riski kısmına tıklamanız gerekiyor.

E Nabız Aile Hekimi girişi

Aile hekimleri hasta bilgilerine E Nabız sistemi üzerinden hızlıca erişim sağlayabiliyor. Aile hekimleri e devlet şifreleriyle E Nabız sistemine giriş yapabiliyorlar.