Dershane veya özel paralı kurslara gidemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet veren e- kurs yani EBA, sosyal elektronik içerik ağı olarak da tanımlanıyor. Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında görmesi gereken dersler ve bu dersler hakkında tüm destekleri alabilmesi için oluşturulmuştur. Bir nevi yeni nesil dershane olarak ifade ediliyor.

E kurs MEB başvuru nasıl yapılır?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

E-KURS MEB giriş için tıklayın

E kurs ne zaman başlıyor 2020?

E-kurs başvuru tarihleri ne zaman? 21 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. 26-30 Ağustos 2020 tarihleri aralığında ise öğrenci başvuruları alınacak.

E Kurs ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

E-KURS.EBA.GOV.TR (tıklayınız) edresine gidilerek “ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GİRİŞİ” butonuna basılır. altındaki “Ücretli Öğretmen Kayıt Ekranı” butonuna basmalı. Açılan ekranda istenen Kimlik Bilgileri doldurulur ve Şifre Oluşturulur. Sisteme giriş yapılır ve istenilen bilgiler varsa doldurulur.