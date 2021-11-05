e katılma hesabı nedir? e katılma hesabı nasıl açılır?

Katılma Hesabı, mevduat bankacılığında mevduat hesabı olarak geçmektedir. Katılım bankacılığında bahsi geçen katılım fonu mevduat değildir. Katılım fonunun farkı getirisinin faiz geliri üzerinden değil kâr-zarar ortaklığı ile hesaplanmasıdır.​

e katılım hesabı nasıl açılır?

e-Katılma Hesabı açmak için şubeye gitmenize gerek yok! Hesabınızı evde, iş yerinde, yolda, internete bağlanabildiğiniz her yerde Türkiye Finans İnternet ŞubesiBu bağlantı yeni sekmede açılacak. ve Mobil Şube üzerinden dakikalar içinde açabilirsiniz.​

Mobil Şube e-katılma hesabı nasıl açılır?

Cep telefonunuzdan yukle.turkiyefinans.com.trBu bağlantı yeni sekmede açılacak. adresine giriş yaparak Mobil Şube uygulamamızı hemen indirebilirsiniz.

Uygulama üzerinden Hesaplar > Katılma Hesabı Aç adımlarını izleyerek Standart Vade veya Esnek Vade seçeneklerinden sizin için uygun olanı belirleyebilir ve e-Katılma Hesabınızı açabilirsiniz.

İnternet Şubesi Üzerinden e-Katılma Hesabı Açmak

​​İnternet ŞubesiBu bağlantı yeni sekmede açılacak. giriş yaptıktan sonra sırasıyla Hesaplar > Katılma Hesabı Aç adımlarını izleyerek Standart Vade veya Esnek Vade seçeneklerinden sizin için uygun olanı belirleyebilir ve e-Katılma Hesabınızı açabilirsiniz.​

e katılım hebası özellikleri neler, hangi avantajlar var?

e-Katılma Hesabı Özellikleri neler? e-Katılma Hesabı bankanın finansman sağladığı projelerin kârına veya zararına ortak olma esasına dayanır. Önceden belirlenmiş ve taahhüt edilen bir getirisi yoktur.

​e-Katılma Hesabı açan herkes, e-Katılma hesaplarında Türk Lirası %98/2, USD %65​/35 ve Euro %60/40 avantajlı kâr paylaşım oranlarından yararlanır.

​e-Katılma Hesabı kâr-zarar ortaklığı ile faizsiz bankacılık prensiplerine uygun getiri elde etmenizi sağlar. Yatırdığınız tasarruflar, faizsiz esaslar temel alınarak ticaret ve sanayi gibi alanların finansmanında kullanılmakta ve elde edilen kârın belirli bir yüzdesi hesap sahiplerine dağıtılmaktadır.​

e-Katılma Hesabı en az 250 TL/USD/EUR ile açılır.

Dilerseniz Esnek Vadeli Katılma Hesabınızı 32-450 gün aralığında dilediğiniz vadede açtırabilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 100 Bin USD/EUR’dur.

*Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin e-Katılma Hesabı kâr paylaşım oranını değiştirme ve/veya durdurma hakkı saklıdır.​