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Eğitim e-karne nasıl nereden görülür? e-karne indir
Eğitim

e-karne nasıl nereden görülür? e-karne indir

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. Öğrenciler ise online karnelerin nereden görüldüğünü merak ediyor. Peki, bu sene e-karne var mı? e-Karne nereden nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 21:55:00 -
e-karne nasıl nereden görülür? e-karne indir

2021-2022 eğitim öğretil yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler e-karnelerin nereden görüldüğünü araştırıyor. Peki, bu sene e-karne olacak mı?

e-karne nasıl nereden görülür? e-karne indir

e-Karne uygulaması pandemiyle birlikte uygulanmaya başladı. Öğrenciler evden çıkılmadığı süreçte karnelerini online olarak indirebiliyordu. Yüz yüze eğitimle birlikte milyonlar karne günü heyecanı yaşayacak. Öğrenciler ve veliler e-Okul VBS üzerinden öğrencinin ders notlarını, devamsızlığını, okuduğu kitapları inceleyebiliyor. Böylece karne notları da öğrenilmiş oluyor. Şimdilik e-Okul sayfasında e-karne sekmesi bulunmuyor. 17 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden e-karnelere ulaşılması bekleniyor.

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