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Ekonomi E-ihale’yle 2020’de 4 bin 827 araç satıldı
Ekonomi

E-ihale’yle 2020’de 4 bin 827 araç satıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020’de e-ihale sistemiyle 4 bin 827 araç ile 4 bin 363 grup eşyanın satıldığını ve 442 milyon lira hasılat elde edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:50:00 -
E-ihale’yle 2020’de 4 bin 827 araç satıldı

Pekcan, hasılatın 2019’a göre yüzde 19 arttığını da bildirdi. Pekcan, “E-ihale yönteminin kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ile 19 bin 30 grup eşya satılarak yaklaşık 1.4 milyar lira hasılat elde edildi” dedi. Pekcan, e-ihale sistemiyle vatandaşlara daha şeffaf ve rekabete açık bir ortam sunduklarını vurguladı. Sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini de belirtti.

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