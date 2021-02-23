E-ihale’yle 2020’de 4 bin 827 araç satıldı

Pekcan, hasılatın 2019’a göre yüzde 19 arttığını da bildirdi. Pekcan, “E-ihale yönteminin kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ile 19 bin 30 grup eşya satılarak yaklaşık 1.4 milyar lira hasılat elde edildi” dedi. Pekcan, e-ihale sistemiyle vatandaşlara daha şeffaf ve rekabete açık bir ortam sunduklarını vurguladı. Sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini de belirtti.