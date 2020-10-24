E-duruşma 5 adliyede

“E-duruşma” uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, “E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimize doğru önemli bir adım. Artık 5 adliye ve 47 mahkemede faaliyette. Bu hizmeti tüm adliyelerde, avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın istifadelerine sunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. E-duruşmanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı, “Adalet Bakanlığı e- duruşma uygulamasının kapsamını genişletiyor” başlıklı infografikte, e-duruşmanın pilot uygulamasının 15 Eylül’den bu yana Ankara Batı Adliyesi’ndeki 5 mahkemede devam ettiği bilgisi paylaşıldı.