e-Devlet'ten "engel kaldıran" hizmetler

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden engellilere yönelik çok sayıda hizmet verildiğini belirterek, "Bu hizmetler, işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamasının yanı sıra engellilerimizin yaşam kalitesini de artırıyor." dedi.

Koç, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla e-Devlet Kapısı'nda bu vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Kullanıcı sayısı 51,5 milyonu geçen e-Devlet Kapısı'nın, toplumun tüm fertlerinin kolay yararlanabilmesi için her geçen gün geliştiğini ve yenilendiğini vurgulayan Koç, buradan verilen bilgi ve hizmetlerin mümkün olan en geniş kitleye erişilebilmesinin en önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Koç, kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalarda özellikle görsel, işitsel, fiziksel ve zihinsel olmak üzere 4 temel engelli grubu, yaşlı bireyler ve diğer sebeplerle web içeriğine erişim güçlüğü yaşayan vatandaşların hizmetlere ulaşımının sağlanmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Birçok kurumun engelli vatandaşların iş ve işlemlerini ilgilendiren hizmetlerini e-Devlet Kapısı'na entegre ettiğini vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı üzerinden engellilere yönelik çok sayıda hizmet veriliyor. Bu hizmetler, işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamasının yanı sıra engellilerimizin yaşam kalitesini de artırıyor." diye konuştu.

Koç, e-Devlet Kapısı'nda engelli vatandaşlara yönelik sunulan bazı hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Engelli Kimlik Kartı Ön Başvuru Hizmeti sayesinde sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey, engelli kimlik kartı almak için ön başvurusunu e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. Bakım İhtiyacı Olan Engellilerin Kurumsal Bakım Taleplerinin Ön Başvurusu Hizmeti kullanılarak, engellilere ilişkin resmi ve özel kurum bakımına yönelik başvuruda bulunulabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Hizmeti ile engellilerin evde bakım ödemelerinin bilgileri görüntüleniyor. Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Hizmeti de e-Devlet Kapısı üzerinden sunuluyor."

- "e-İmzalı erişkinler, sağlık kurulu raporlarını sorgulayabiliyor"

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kura Tercih Bilgi Sistemi'nin engelli memur adaylarına tercihlerinde yardımcı olduğuna işaret eden Koç, e-imzalı erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama hizmetiyle de sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarının sorgulanabildiğini dile getirdi.

Koç, görme engellilerin bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlayarak eğitim ve öğretimlerine destek olmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Konuşan Kitaplık uygulamasına e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılabildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Kütüphane Görme Engelliler İçin Sesli Kitapların Postayla Gönderim Talebi hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden sunuluyor. Engellilik Vergi İndirimi Başvuru İşlemleri hizmetine, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılabilmektedir. e-Devlet'te Engel Yok Projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi ile işaret dili bilen çalışanlarla görüntülü görüşme imkanına kavuşan engelli vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı ile ilgili tüm soru ve sorunlarına buradan destek alıyor."

- "Görüntülü Çağrı Merkezi işitme engellilerin yaşam kalitesini artırıyor"

Koç, işitme engelli vatandaşların Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetiyle operatörlerle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini mobil cihazları üzerinden de kolaylıkla aktarabildiğine dikkati çekerek, "Uygulama marketlerinden indirilerek kullanabilen mobil uygulamayla işitme engelli vatandaşların, e-Devlet Kapısı ile ilgili istek ve önerileri doğrudan vatandaş temsilcilerine iletiliyor. Böylece iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmalar ve zaman kaybı önlenerek, işitme engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bunların dışında 65 yaş üstü vatandaşlar için de hayatı kolaylaştıran pek çok hizmeti e-Devlet Kapısı'nda hizmete sunduklarını belirten Koç, henüz pilot aşamasında olan Adrese Teslim Şifre uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, daha önce hiç e-Devlet Kapısı şifresi almamış olan 65 yaş üstü vatandaşların bu şifresinin beyan edecekleri adreslerinde güvenli bir şekilde kendilerine teslim edilmesi amacıyla Adrese Teslim Şifre uygulamasının hayata geçirildiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayla 65 yaş üstü vatandaşlar www.turkiye.gov.tr adresi üzerindeki başvuru formunu doldurularak e-Devlet Kapısı şifresinin ikamet adreslerinde kendilerine teslimini talep edebiliyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde pilot olarak başlatılan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de hizmete girecek."



