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E-Devlet'te inanç değişikliği işlemi

Daha önceleri İl Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan işlem artık E-Devlet, ‘Nüfus kaydında din değişikliği’ sayfasından yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:27:00 -
E-Devlet'te inanç değişikliği işlemi

Vatandaşlar E-Devlet üzerinden inanç bilgilerini değiştirebilecekler. Daha önceleri İl Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan bu işlem, artık online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden inanç / din değişikliği yaparak mevcut inanışınızı ya da felsefik görüşünüzü güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik sınırlandırması bulunmayan bu hizmet; Türkiye vatandaşı olan tüm kişilere açıktır.İnanç değişikliği yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kaydindaki-din-bilgisi-degisikligi-basvurusu adresine giriş yaparak; mobil imza ya da elektronik imza kullanarak sisteme girmeniz gerekmektedir.

Bunun ardından karşınıza çıkacak olan formu doğru ve güncel bilgileriniz ile doldurarak onaylayabilirsiniz. Kısa bir değerlendirme sürecinin ardından bilgileriniz sisteme işlenecektir.

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