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E-devlette "Askerlik" uygulaması başlıyor

e-Devlet’ten vatandaşların işini kolaylaştıracak yeni bir uygulama daha geliyor. Başlatılan çalışmayla e-Devlet üzerinden askerlik yoklaması işlemleri de yapılabilecek.

01 Mayıs 2018 Salı 09:40
E-devlette "Askerlik" uygulaması başlıyor

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:40
  1. askerlik
  2. E-devlet
  3. Manisa
  4. Ankara

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