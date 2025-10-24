  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem e-Devlet’e yeni özellik! Hepsi tek ekranda gözükecek
Gündem

e-Devlet’e yeni özellik! Hepsi tek ekranda gözükecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
e-Devlet’e yeni özellik! Hepsi tek ekranda gözükecek

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tüm elektronik tebligatlar, tek ekranda bir araya getirildi.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor. Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.

Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi
Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi

Yaşam

Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi

Onlar Türkiye'nin göz bebekleri... Şehit yakınları ve gazilere devletten dev destek
Onlar Türkiye'nin göz bebekleri... Şehit yakınları ve gazilere devletten dev destek

Gündem

Onlar Türkiye'nin göz bebekleri... Şehit yakınları ve gazilere devletten dev destek

10 ülke sırada bekliyor! E-Devlet’e büyük talep
10 ülke sırada bekliyor! E-Devlet’e büyük talep

Teknoloji

10 ülke sırada bekliyor! E-Devlet’e büyük talep

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail açıklaması: Devletimiz karar verir
Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail açıklaması: Devletimiz karar verir

Spor

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail açıklaması: Devletimiz karar verir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23