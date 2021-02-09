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Gündem E-Devlet üzerinden Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?
Gündem

E-Devlet üzerinden Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?

İnternet sayesinde fatura ödeme, alışveriş yapma gibi çok geniş bir yelpazedeki işleri evden dışarı çıkmadan halledebiliyoruz. Ama bazen devlet dairelerindeki işlerimizi yetiştiremiyoruz. Devletin vatandaşlara hizmet olarak sunduğu E-Devlet uygulaması özellikle devlet dairesindeki birçok hizmeti kendi bünyesinde toplamış durumda. Yargıtay işlemleri de bunlardan birisi. Peki, Yargıtay dosya sorgulama nereden yapılır? E-Devlet üzerinden Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:59:00 - 2021-02-09 17:00:20
E-Devlet üzerinden Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet uygulaması herkesin kolaylıkla şifre alarak kullanabildiği bir uygulamadır. Bu uygulamanın içinde birçok hizmet sunan ve bilgi veren uygulama bulunuyor. Sadece bilgi değil tüm başvurular bu site üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Bu uygulamanın bir başka hizmeti olan Yargıtay dosya sorgulamasıysa meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte “Yargıtay dosya sorgulama nereden yapılır? E-Devlet üzerinden Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?” sorularının cevabı…

Yargıtay dosya sorgulama nereden yapılır?

E-devlet uygulaması üstünde dava dosyası ve Yargıtay dosya sorgulaması yapılabiliyor. Davası olan vatandaşlar, Yargıtay'da dosyası varsa bu uygulamayı kullanarak kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Herhangi bir dosyanın olup olmadığı https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-dava-sureci-sorgulama sitesinden öğrenebilirsiniz.
UYAP sistemi üzerinden de kolayca Yargıtay dosya sorgulama işlemlerini UYAP sitesine giriş yaparak, tüm dosyalarınızı öğrenebilirsiniz. UYAP sitesine https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp?v=3702 linkiyle giriş yapabilir ve dosyanızın olup olmadığından emin olabilirsiniz.

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