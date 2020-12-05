E devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi başvuru yap | Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu gün ve saatlerde şehirler arası ulaşıma zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Zorunlu haller dışında seyahat etmek isteyenler ise toplu ulaşım araçları kullanmak zorunda. Elbette hem zorunlu haller kapsamında hem de kendi araçlarıyla seyahat etmek isteyenler e devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki, e devlet seyahat izni nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla, özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Seyahat izin belgesi valilik ya da kaymakamlıkların yanı sıra ALO 199’dan ve e devletten alınabiliyor.

E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. İçişleri Bakanlığı E Başvuru sayfasına girin. Buradan ‘Yeni Başvuru’ seçeneğine tıklayın. Ardından ‘Başvuru Türü’ ifadesinden ‘Seyahat İzin İşlemleri'ni tıklayın. Karşınıza '65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araçla seyahat izin belgesi verilmesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımız içir turizm amaçlı yurt içi seyahat izni verilmesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi’ seçenekleri çıkacak. Bunlardan size uygun olanını seçin ve adımları takip edin.

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