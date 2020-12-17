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Ekonomi e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı
Ekonomi

e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı

Elektronik başvuruyla gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:53:15 -
e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında buzağı destekleme başvurularını e-Devlet üzerinden kabul ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla buzağı destek başvurusu işlemlerinin e-Devlet'e taşındığı belirtildi.

Bu yılı "dijitalleşme yılı" olarak ilan eden Bakanlığın, çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemleri "e-tarım" portalında tek çatı altında topladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir adım daha attık. Bu çerçevede 'Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli' tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden 'Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi' modülü devreye alındı."

- Şahsen başvuruya gerek olmayacak

Açıklamada, gerçek ya da tüzel kişilerin bir dakika gibi kısa sürede buzağı destekleme başvurusu ödemesini ilgili modülden kredi kartıyla yapabilecekleri belirtilerek, başvuru işleminin yetkili memurca kontrol edilerek işlemin tamamlanacağı aktarıldı.

Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistemle, buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek." bilgisi verildi.

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