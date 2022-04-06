E devlet şifresi birinin eline geçerse ne olur? e devlet şifre yenileme nasıl yapılır?

E devlet kapısı üzerinden Cumhurbaşkanlığından, Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığından Sağlık bakalığına kadar tüm bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarından alınmak istenen hizmetler dijital ortamda bir tıkla ulaşılabilmekte. Vatandaşlar ilk kez e devlet şifesi almak istiyorsa PTT şubeleri üzerinden e devlet şifrelerini temin edebilmekte. E devlet şifresine sahip olanlar e devlet kapısı girişi yapılarak e devlet'in tüm hizmetlerinden yararlanabilmekte.

e devlet şifremi nasıl değiştiririm?

Kullandığınız şifrenizi değiştirmek istediğinizde;

Şifreniz ile e-Devlet Kapısı’na giriş yapınız.

Kullanıcı menüsündeki “Şifremi Değiştir” düğmesini tıklayınız.

Açılan sayfada öncelikle kullanmakta olduğunuz geçerli şifrenizi yazınız.

Sayfadaki güvenli şifre oluşturma kurallarına uygun olarak belirlediğiniz yeni şifrenizi sonraki kutucuklara yazınız ve "Değiştir" düğmesini tıklayınız.

Şifrenin Unutulması, Çalınması veya Kaybedilmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya başkasının eline geçmesi (çalınması) durumunda aşağıdaki seçeneklerden biri ile yeni şifre alabilirsiniz:

e devlet şifre yenileme nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı’nda Şifre yenileme yapabilirsiniz.

PTT’den yeni bir şifre alabilirsiniz.

Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni TC kimlik kartı ile de e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki “Şifremi Değiştir” sayfasından ücretsiz olarak şifre belirleyebilirsiniz. Sonraki girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz. Şifre Yenileme Nasıl Yapılır? PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

e devlet şifrenizi yenilemek için;

Giriş sayfasındaki “Şifremi Unuttum” düğmesini tıklayınız.

Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

"Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

Yeni şifre belirleyiniz.

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

Cep telefonu ve e-Posta doğrulaması nasıl yapılır?

Şifre ile e devlete giriş yapınız. Kullanıcı menüsünden “İletişim Seçeneklerim”i tıklayınız.

Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazınız.

Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;

Hesabınızda kayıtlı olan cep telefonu numarası veya e-posta adresini silerek yerine güncel olan cep telefonu numaranızı ve/veya e-posta adresinizi yazıp “Güncelle” düğmesini tıklayınız.

Sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipini seçerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

Güncel cep telefonu ve e-posta adresinizin bulunduğu satırda “Cep Telefonumu Şimdi Doğrula, E-Posta Adresimi Şimdi Doğrula” butonlarına basınız.

Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.