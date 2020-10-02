E-Devlet müthiş bir olaya daha imza atıyor! Vatandaşları sevindiren uygulama

Vatandaşlar için tam bir işkenceye dönen abonelik iptalleri tek tıklama ile gerçekleştirilecek. Vatandaşların abone olduğu kurumlar ile aralarında yaptığı sözleşmelerin iptali için firmalar birçok zorluk çıkararak vatandaşlara cezalı faturalar çıkarıyordu. Bazen 1 ay fatura yansıtabilmek için iptal işlemlerini faks yoluyla uzatıyordu.

Şimdi vatandaşları sevindirecek haber Bilgi Teknolojiler Başkanlığı’ndan geldi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra abonelik iptalleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona eriyor. Adeta vatandaşların çilesi haline gelen sözleşme feshi, BTİK tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla e-devlet üzerinden yapılması mümkün olacak.

Türketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, detayları şöyle paylaştı.

“Hepimiz bir yerlere aboneyiz. Özellikle cep telefonu ve internet aboneliği çok yaygınlaştı. Burada en büyük sorun şu; abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor. Tüketici çırpınıyor. Operatörler de ‘bizim şurada bayimiz var gidip ıslak imzalı, kimlik ibrazlı fesih dilekçesi vereceksin ondan sonra biz değerlendireceğiz’ diyorlar. Eskiden abonelikten çıkmak isteyen tüketicinin en büyük başarısı dondurmak oluyordu. Bir süre sonra da sürpriz faturalarla karşı karşıya kalıyordu.

48 saat içinde bitmiş olacak

Yakın zamanda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı vardı. 69 yaşındaki aboneye bayiye gidip kimlik ibrazlı, ıslak imzalı dilekçe koşulları sunuyorlardı. Ayrıca faks talep ediyorlardı. Evde faks ne arar? Tarihe karıştı artık. Dilekçe yaz, imza at, onu tarat, faksla uzun uzun işlemler. Bunları yapamayacak olan milyonlarca abone çile çekiyordu. Şimdi e-devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunacak. 24 saat içinde de operatör, fesih bildirimini aldığını karşı tarafa bildirecek ve 48 saat içinde hizmet sonlandırılacak. Hizmet sonlandırılmaz, abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak.”