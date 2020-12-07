KYK burs sonucu e devlet | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından milyonlarca öğrenci KYK sonucu araştırmaya başladı. Peki, KYK sonucu nereden öğrenilir?

E devlet KYK sonucu öğren

Öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında e devlet üzerinden yaptı. Sonuçlar da e devlet şifresi ve TC kimlik no ile kolaylıkla öğrenilebiliyor.

KYK SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler KYK burs ve kredisi alabiliyor?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez).

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.