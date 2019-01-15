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E bordro sorgulama nasıl yapılır? | 2019 E-Bordro sorgulama ekranı

Milyonlarca devlet memuru internet üzerinden sıkça 'E-bordro maaş sorgulama' konusunu aratıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı idaresindeki sayfada yayınlanan e-bordro maaş e-devlet'ten de görüntülenebiliyor. Peki Ocak ayı bordro sorgulaması nasıl yapılır? E bordro sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 E-Bordro sorgulama ekranı...

15 Ocak 2019 Salı 12:11
E bordro sorgulama nasıl yapılır? | 2019 E-Bordro sorgulama ekranı

Milyonlarca devlet memuru internet üzerinden sıkça 'E-bordro maaş sorgulama' konusunu aratıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı idaresindeki sayfada yayınlanan e-bordro maaş e-devlet'ten de görüntülenebiliyor. Peki Ocak ayı bordro sorgulaması nasıl yapılır? E bordro sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 E-Bordro sorgulama ekranı...

E-BORDRO OCAK 2019 MAAŞ SORGULAMA EKRANI

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-BORDRO NEDİR?

Bordro kelimesi bir hesabın sonucunu ifade eden ayrıntılı belge anlamını taşıyor. Maaşın ayrıntılı bir dökümü olarak tanımlanması da mümkün. E-bordro ise internet üzerinden maaş dökümünü öğrenmeye yarayan sistemin tanımıdır. E-bordro sayesinde yalnızca sorgulama yapılan aya dair maaş dökümü öğrenilmez, aynı zamanda önceki ayla alakalı da ayrıntılı bilgi edinilebilir. Yani e-bordro aracılığıyla 2 aylık maaş dökümünü incelemek mümkün.

E-BORDRO MAAŞ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

E-bordro maaş sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılır. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşların sisteme giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifre herhangi bir PTT şubesinden 2 Türk Lirası karşılığında temin edilebilir.

Öte yandan e-devlet sistemine e-devlet şifresinin yanı sıra farklı yöntemlerle de giriş yapılması mümkün. İnternet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi yöntemler aracılığıyla sisteme giriş yapıldığında da aynı işlemler gerçekleştirilebilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:11
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