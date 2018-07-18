E-5'te zincirleme kaza!

Kaza, E-5 karayolu Çobançeşme mevkii Şirinevler istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 halk otobüsüyle birlikte toplam 5 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. İddiaya göre, hafif yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda hızını alamayan bir araç aniden kaydı.

Ardından gelen 5 araçta aniden kayan aracın arkasındaki diğer araçlara çarparak kazaya neden oldu.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluşurken, ekipler araçları kaza yerinden kaldırmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan kazaya karışan bir kadın sürücünün ise uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.