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Gündem E-5'te minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Gündem

E-5'te minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

E-5'te minibüs ile otomobilin çatışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 08:16:00 -
E-5'te minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

E-5 karayolu Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada servisteki 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza saat 07.00’da Esenyurt İlçesi OSB Mahallesi Güzelyurt Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Ceyhan idaresindeki servis minibüsü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 DY 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralandı.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza etkisiyle E-5 Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araç sürücüleri daha sonra birbirleri ile tartışmaya başladı. Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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