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Yerel E-5 Karayolu'nda feci kaza: 1 ölü
Yerel

E-5 Karayolu'nda feci kaza: 1 ölü

Zeytinburnu’nda E-5 Karayolu'nda araç, şerit değiştirdiği esnada bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 07:41:00 -
E-5 Karayolu'nda feci kaza: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 CHG 503 plakalı aracın sürücüsü Tolga T., şerit değiştirdiği esnada sağ tarafında bulunan Osman Çetintaş'ın kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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