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Spor Dzyuba imza için bakın nereye geliyor!
Spor

Dzyuba imza için bakın nereye geliyor!

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve transfer harekatını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın transferleri yeni sezon öncesinde bitirilmişti. Son yıllarda yaşanan gol problemini bu yıl ortadan kaldırmak isteyen sarı - lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken, Rusya'dan ortaya atılan iddia, taraftarları heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 10:58:00 -
Dzyuba imza için bakın nereye geliyor!

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve transfer harekatını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın transferleri yeni sezon öncesinde bitirilmişti. Son yıllarda yaşanan gol problemini bu yıl ortadan kaldırmak isteyen sarı - lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken, Rusya'dan ortaya atılan iddia, taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında 1 yıllığına göreve getirilen Jorge Jesus'un verdiği transfer listesiyle harekete geçen yönetim, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerini tamamlayarak sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı - lacivertlilerde taraftarların soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir golcü hedefi bulunurken, gündeme gelen iddia heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından önce transferlerin tamamlanmasını istedi.

JESUS İSTEDİ, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Bu talep doğrultusunda çalışmalarına gaz veren sarı - lacivertli yönetim, son yıllarda yaşanan gol problemini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün, bir süre önce Türkiye'de bulunduğunun altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

MAAŞI AYNI
Ayrıca transferin tamamlanması halinde Dzyuba'nın maaşının Zenit'te kazandığı ile aynı olacağı belirtildi.

Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol - 10 asistlik performans gösterdi.


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