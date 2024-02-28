Dzeko’nun yerine dünya yıldızı! Arsenal’in prensi Fenerbahçe yolunda

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elenen sarı-lacivertliler, bir an önce toparlanıp hem lig şampiyonluğunu kazanmak hem de önümüzdeki sezonun yapılanmasını planlamayı amaçlıyor.

MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, gelecek için umutluydu. Şampiyonluk mesajı veren Kartal maçın ardından, "Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe’nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah izniyle yine sezon sonu şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Football Transfers'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, yaz transfer dönemi için Eddie Nketiah'ın Arsenal'deki durumunu yakından takip etmeye başladı. Söz konusu haberde, Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması halinde 24 yaşındaki İngiliz golcünün Kanarya'nın yeni forveti olacağı bildiriliyor.

Haberde bu transferler ilgili, "Dzeko, 2023 yılında Inter'den Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tüm müsabakalarda 32 maçta 22 gol attı ancak mart ayında 38 yaşına girecek ve İstanbul'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ayrıca, Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal geçen yaz Dzeko'ya iki yıllık bir sözleşme teklif etti ve futbolcunun Suudi Arabistan'a gitmesi gündemde. Sonuç olarak Fenerbahçe, şimdiden Dzeko'nun alternatifini aramaya başladı ve Nketiah, transfer listesine eklendi" ifadeleri yer alıyor.

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Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncusu bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı. Nketiah, Gabriel Jesus'un sakatlığına rağmen 2024'te hiçbir Premier Lig maçına ilk 11'de çıkmadı. Kai Havertz ve Leandro Trossard, Nketiah'ın yerine görevlendirildi ve İngiliz futbolcu, daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmak isteyebilir. Arsenal ile kariyeri boyunca 163 maça çıkan Nketiah, 38 gol atıp 10 asist yaptı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.