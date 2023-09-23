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Spor "Dzeko Ballon d'Or’u hak edeceği günler yaşıyor"
Spor

"Dzeko Ballon d'Or’u hak edeceği günler yaşıyor"

Yeniakit Publisher
2023-09-23 13:47:00 -
"Dzeko Ballon d'Or’u hak edeceği günler yaşıyor"

Bosna Hersek futboluna uzun yıllar hizmet eden deneyimli antrenörler Faruk Hadzibegic ve Mehmed Bazdarevic, Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Edin Dzeko, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bosna Hersek futboluna uzun yıllar hizmet eden deneyimli antrenörler Faruk Hadzibegic ve Mehmed Bazdarevic, yıldız futbolcunun son dönemdeki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe, sezon başında Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu. Sarı-lacivertliler başarılı futbolcuya yıllık 4 milyon 200 bin euro maaş verileceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli forma ile toplam 8 resmi maçta 6 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 5 kez gol pası verdi.

Bosna Hersek futboluna uzun yıllar hizmet eden deneyimli antrenörler Faruk Hadzibegic ve Mehmed Bazdarevic, Spor Arena'ya Boşnak yıldızın son dönemdeki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Edin Dzekoya övgü dolu sözler Ballon dOr’u hak edeceği günler yaşıyor
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Dzeko'nun üst düzey bir forvet olduğunu söyleyen Faruk Hadzibegic, "Bence Dzeko Fenerbahçe'ye gelmekle iyi bir karar verdi. O, üst düzey bir forvet oyuncusunun tüm özelliklerine sahip. Bence Fenerbahçe gibi hırslı bir kulüple, çok iyi bir profesyonel olan Dzeko gibi oyuncu arasında iyi bir anlaşma oldu. Fenerbahçe teknik direktörünün Dzeko’ya kaptanlık bandını vermekte haklı olduğunu düşünüyorum. Edin, golcü içgüdüsünü doğruladı. Bu konuda ne kadar etkili olacağı, Fenerbahçe'nin ne kadar ofansif bir oyun oynayacağına bağlı." dedi.

Özel bir oyuncu olduğuna değinen Hadzibegic, "Edin Dzeko'dan ve Fenerbahçe'den şüphem yok. Benim için yaşlı ya da genç oyuncu diye bir şey yoktur, sadece iyi ya da kötü oyuncu vardır. Edin'i çok uzun zamandır tanıyorum. Onun önceliğinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve maçlar kazanmak olduğunu garanti edebilirim. Fenerbahçe'ye kesinlikle en iyi forvet olmak için değil, kulübün başarılarının tadını çıkarmak ve bu başarıları taraftarlarıyla kutlamak için geldi. Dzeko, Fenerbahçe'de kendini evinde hissediyor. Dzeko, çok özel bir oyuncu. Dusan Tadic’le beraber büyük bir tandem oluşturdular. Onun bu sezon en az 15-17 gol atacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Edin Dzekoya övgü dolu sözler Ballon dOr’u hak edeceği günler yaşıyor

Dzeko'nun iyi bir seçim yaptığını söyleyen Mehmed Bazdarevic, "Dzeko, Fenerbahçe’ye gelerek çok iyi bir Seçim yaptı. Harika bir Futbol ülkesine ve harika bir kulübe gitti. O mükemmel bir oyuncu. Dzeko, Türkiye'yi seçti çünkü şampiyonluklar kazanmak ve harika maçlar oynamak istiyor. Teknik olarak olağanüstü bir oyuncu ve bence altın topu bile hak ediyor. Onun bu takıma çok şey katacağından eminim. Kendisi hem iyi hem de yanındaki tüm oyuncuları da geliştirebilecek kapasitede bir futbolcu." sözlerini kullandı.

Ballon d'Or’u hak edeceğini söyleyen Bazdarevic, "Dzeko, Avrupa'da kalmayı tercih etti çünkü onun için çalışmak ve harika bir kulüpte oynamak daha da önemli. Şu an için 6 gol attı, daha çok gol atacak ve her şeyden önce diğer oyunculara gol attıracak. O bir golcü ama benim için çok kolektif bir oyuncu. Futbolda bir ülkedeki en iyi oyuncu olmak önemli ancak onun için iyi oynadığı takımın maç kazanması daha önemli. 37 yaşında ama hala çok genç. Kafasında genç kalmasına izin veren iyi bir yaşam tarzı var. Onun fiziksel ve özellikle psikolojik olarak çok iyi olmasına yardım eden çok iyi bir ailesi var. Dzeko işini severek yapıyor. Eminim çok gol atacak. Dzeko, çok zeki ve kolayca sisteme adapte oluyor. Onunla farklı bir oyun organizasyonu kurmak ve çalışmak çok kolay. O, bir kez daha en iyi oyuncu olma kapasitesine sahip. Onun için daha önemli olan kazanan takımda iyi oynaması. Bana göre Ballon d'Or’u hak edeceği günler yaşıyor." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Fanatik

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