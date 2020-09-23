Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi (DYS) kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan bir sistem. Döküman Yönetim Sistemi (DYS) sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimi için geliştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'da işlemlerin hızlı yürütülmesi, kağıt israfının önlenmesi gibi nedenlerden ötürü Döküman Yönetim Sistemi (DYS)‘ye geçiş yaptı. Buna göre bütün resmi yazılar Döküman Yönetim Sistemi'nden yürütülecek ve bu sistem üzerinden onay verilip, sayı numarası otomatik olarak alınıyor. Döküman Yönetim Sistemi'nde gelen yazı ilgili amir tarafından okunup onaylanarak yazı ilgili şef, memur ya da idarecinin sistemine düşmüş oluyor.

DYS’ye nasıl giriş yapılır?

MEB DYS'ye kullanıcı adı ve şifre ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapilirsiniz. Bunun için DYS’de kullanılan kullanıcı adı ve şifresi MEBBİS sistemindeki şifre ve kullanıcı ile adı aynıdır, aynı kullanıcı adı ve şifre ile DYS sistemine giriş yapabilinir.

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MEB DYS'e giriş yapmak iisteyenler sisteme nasıl giriş yapabileceklerini araştırıyor. MEB DYS'ye kullanıcı adı ve şifre ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

DYS nasıl çalışır?

DYS’ye bağlanırken arka planda kalan sayfada DYS’ye bağlanma durumu ve sisteme sizin kullanıcınızla giriş yapılan bilgisayarların ip adresleri ve kurumunuzda/biriminizde görevli olan DYS Yöneticilerinin isimleri bulunur. Bu listeden DYS ile ilgili yaşadığınız sorunları ileteceğiniz, gerekirse yardım talep edeceğiniz DYS Yöneticilerinin kimler olduğunu görebilmektesiniz.

Yüklenme devam ederken gelen uyarılada “Run” /“Çalıştır”ı seçmelisiniz.

Program açıldığında ilk olarak kişi rolleri ve Aktif İş Listesinin olduğu “İş Listesi” ekranı gelir.

Bu ekranın 1 nolu kısmında kişinin sahip olduğu roller bulunur. 2 Nolu kısımda ise seçili rolde bulunan evraklar ve evrak listesi üzerinde yer alan butonlar ve arama kutusu yer almaktadır.

Kişi eğer aktif rolünü değiştirmek isterse o rolü ekranda bulup sağ tıklayarak “Role Geçiş Yap”ı seçer. Bu kısımda yer alan klasörlere tıkladığı zaman içinde yer alan evraklar (2) nolu alanda listelenir.

Hangi rolünün DYS nin ilk açılışında karşısına aktif olarak gelmesini isterse o rolü ekranda bulup fare ile üzerinde sağ tıklama yapılır “Açılış Rolü Yap”ı seçer. Kişi tüm rolleri üzerinde bulunan iş sayılarını öğrenmek isterse “Tüm İş Sayıları” nı seçmelidir.

İş listesinde bulunan evrakların kapsadığı tarih aralığı ve iş sayısı aşağıda 2 nolu alanda gösterilir. 1 nolu alandaki"Önceki Kayıtları Getir" butonuna tıklandığında 2 nolu alanda değişen tarih aralığı ve bu tarih aralığında iş listesindeki evrak sayısı gösterilir.