DYK kursları ne zaman başlayacak 2022? Yaz dönemi 2022 DYK kursu başvuru tarihi:
6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak. LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yoğun olarak rağbet gösterdiği DYK kurslarının yaz dönemi kurs programları da bir hayli merak edilmeye başladı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte DYK yaz kurslarına devam edecek olan öğrenciler 2022 yaz dönemi DYK kursları ne zaman başlayacak? Yaz dönemi 2022 DYK kursu öğrenci alımları ne zaman yapılacak? DYK 2022 kursları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkındaki araştırmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 DYK kursları ne zaman? 6. 7. 8. 10 11. ve 12. sınıflar için düzenlenen DYK yaz kurs tarihleri öğreni ve veliler tarafından araştırılıyor.
Okullarda destekleme kursları var mı? DYK yaz kursları ne zaman?
6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak. Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Yaz Dönemi Kursları, 2022'de yeniden uygulanacak. Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak.
2022 DYK yaz kursu tarihleri
Ücretli Öğretmen Başvurularının İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanması: 13-17 Haziran 2022
2022 DYK kurs başvuruları ne zaman başlayacak?
DYK Öğrenci Başvurularının Alınması: 20-24 Haziran 2022
DYK 2022 kurs sınıfları ne zaman belli olacak?
DYK Kurs Sınıflarının Oluşturulması: 27 Haziran 2022- 1 Temmuz 2022
DYK kursları ne zaman başlayacak 2022?
DYK Kursların Başlaması: 4 Temmuz 2022
DYK kursları ne zaman bitecek?
2022 DYK Kursların Tamamlanması: 28 Ağustos 2022