DYK kursları ne zaman başlayacak 2022? Yaz dönemi 2022 DYK kursu başvuru tarihi:

6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak. LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yoğun olarak rağbet gösterdiği DYK kurslarının yaz dönemi kurs programları da bir hayli merak edilmeye başladı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte DYK yaz kurslarına devam edecek olan öğrenciler 2022 yaz dönemi DYK kursları ne zaman başlayacak? Yaz dönemi 2022 DYK kursu öğrenci alımları ne zaman yapılacak? DYK 2022 kursları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?