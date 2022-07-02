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Medya DW Türkçe’den vatandaşlara yasa dışı öneri
Medya

DW Türkçe’den vatandaşlara yasa dışı öneri

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türkiye’de erişimi engellenen DW Türkçe için site sosyal medya hesabından yasadışı yolları uygulamalarını tavsiye ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 16:02:00 -
DW Türkçe’den vatandaşlara yasa dışı öneri

Yeni Akit/Ankara

Lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle Türkiye’deki erişimi engellenen DW Türkçe insanları yasa dışı yollara yönlendiriyor.

Lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Türkiye'deki erişimlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) istemi üzerine mahkeme kararıyla kısıtlama getirildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimine Türkiye’de kısıtlama getirilen DW Türkçe sosyal medya hasaplarından yayın yapmaya devam ederken, “Türkiye'de erişime engellenen DW Türkçe'nin internet sayfasına farklı yollardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz” ifadeleriyle yasadışı yollara yönlendiriyor.

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