  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onu tutuklayan Hakimin eline sağlık.

Son dakika! BM'den İsrail'i yargılayacak 'soykırım' çıkışı

Rus akaryakıt devi Lukoil'den çok konuşulacak Türkiye kararı! Resmi duyuru yapıldı

Yerel seçime az kaldı! İki parti birleşti

Türkiye'yi zengin edecek rezerv! Amerikalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Külliye'de 2 saatlik kritik zirve! İHA/SİHA'lar, Milli Muharip Uçak KAAN... Kararlar alındı

CHP'den bir heykel hizmeti daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki patlamaya ilişkin mesaj

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi! Türkiye'den jet açıklama

Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti
Yerel Düzensiz göçmenleri ölümden Sahil Güvenlik kurtardı
Yerel

Düzensiz göçmenleri ölümden Sahil Güvenlik kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 22:47:00 - 2024-01-03 22:48:12
Düzensiz göçmenleri ölümden Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik bölgeye sahil güvenlik kurtarma gemisi gönderi.

Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı
Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Gündem

20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı
153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Yerel

153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı

Yerel

Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23