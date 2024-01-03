Düzensiz göçmenleri ölümden Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik bölgeye sahil güvenlik kurtarma gemisi gönderi.
Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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