  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkanın babası ve dayısı da gözaltında! Bakırköy Belediyesi'nde aile saltanatı Sayıştay’dan Yeni Partili belediyeye ikaz! Google ve Apple’a ağır fatura! Tekelci düzene 47,5 milyon dolarlık ceza Vandalların faturası eylemcilere: Fransa’da sosyal yardımlara haciz yolu Tüm kirli isimler gibi Sarıgül’ü de sahiplenmişti… Özel atamadı kendisi gitti! Siyonist alçaklar sandık başında bile saldırdı! Öfkeli Arap gençten işgalcilere dayak Siyonist Cumhurbaşkanı Herzog’dan uyarı: Başka seçim olmasın aranızda uzlaşın! Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da Gazeteci Karaman’dan Yunanistan-İsrail ittifakına tarihsel eleştiri: OHİ’den kirli ortaklığa karanlık ittifaklar! Kanadoğlu’ndan küflü sözlerle Cumhuriyet kutlaması! Cumhuriyet “kulun yerine yurttaşı lütfun yerine hakkı” koymuş!
Yerel Düzensiz göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi
Yerel

Düzensiz göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Düzensiz göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi

Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs Akbulut köyü yolunda şarampole devrildi. Yaralanan 24 yabancı uyruklu kişi Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi, kaçtığı iddia edilen sürücü aranıyor.

Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23