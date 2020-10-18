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Gündem Düzensiz göçmen sayısı yüzde 80 azaldı
Gündem

Düzensiz göçmen sayısı yüzde 80 azaldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre geçen yıl 454 bin 662’ye yükselen düzensiz göçmen sayısı bu yılın ilk 10 ayında 95 bin 590’a geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:56:00 -
Düzensiz göçmen sayısı yüzde 80 azaldı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Afganlar oluştururken, ülkemizde yakalanan Afganların sayısı 39 bin 215 olarak kayıtlara geçti. İkinci sırayı 13 bin 605 kişiyle Suriyeliler alırken, Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı da 11 bin 53’e ulaştı. Batı ülkelerinin göçmenlere karşı kullandıkları orantısız güç, sınırlara çektikleri dikenli teller göçün önüne geçen engellerden görünse de göçün yavaşlamasına engel olan en önemli neden tüm dünyayı saran koronavirüs salgını olarak değerlendiriliyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) yapmış olduğu araştırmaya göre, dünya genelinde en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, halen yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Afganlar salgın dinlemiyor

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin başını Afganlar çekiyor. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi Afganlar salgına rağmen, Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Sayıları geçtiğimiz yıllara göre azalsa da bu yılın ilk 10 ayında 39 bin 215 Afgan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri 11 bin 53 kişi ile Suriyeli düzensiz göçmenler izledi. Kaçak yollarla Türkiye’ye girenlerin büyük bir bölümünü de Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; rakamların havaların soğumasıyla daha da düşmesi beklenirken, göçmenlerin genellikle Van, Ağrı ve Erzurum üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları ve Avrupa’ya geçmek için Ege ve Marmara bölgesine geçtikleri görülüyor.


Yeni Akit Gazetesi
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