Düzensiz göç durma noktasında

Göksel Çağlav Ankara

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Suriye’deki iç savaşla birlikte başlayan ve 2013 yılında 39 bin 890 olan düzensiz göçmen sayısı, sonraki yıllarda daha da artarak devam etti. 2019 yılına gelindiğinde Türkiye’ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662’yi geçti. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna karşı sınır ötesi harekatlarıyla oluşturduğu güvenli bölgeler ile birlikte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, düzensiz göçmen sayılarını önemli ölçüde düşürdü. Göç idaresinin verilerine göre 2020 yılının ocak ayında 20 bin 933 olan düzensiz göçmen sayısı mart ayında 6 bin 704’lere kadar geriledi. Temmuz ve ağustos aylarında havaların ısınmasıyla 10 binlerin üzerine çıkan düzensiz göçmen rakamı kasım ayında havaların soğuması ile birlikte tekrar 9 bin 943’e geriledi. 2020 yılında ülkemize gelen düzensiz göçmen sayısı toplamda 113 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

Afganlar yine ilk sırada

Düzensiz göçün gerilemesiyle göçmen kaçakçılığı rakamları da düştü. Geçen yıl 9 bin 996 göçmen kaçakçılığı olayı yaşanırken bu yıl 3 bin 985 vaka kayıtlara geçti. Bu yılın düzensiz göçmen rakamlarında Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 46 bin 838’le birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı 16 bin 096 ile yine Suriyeliler aldı. 2019 yılında Afganistan uyruklu göçmenler 201 bin 437 kişi ile yine birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı 71 bin 645 rakamı ile Pakistan uyruklu vatandaşlar oluşturuyordu.