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Dini Bilgiler Düzensiz adet olan kadın oruç tutabilir mi? Regl olan oruç tutar mı?
Dini Bilgiler

Düzensiz adet olan kadın oruç tutabilir mi? Regl olan oruç tutar mı?

Hanımlar özel günlerinde oruç tutup tutamayacaklarını, 10 günü geçen kanamalardan sonra oruca niyet edilip edilemeyeceğini merak ediyor. Peki, düzensiz adet olan oruç tutabilir mi? 10 günü aşan kanamada oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:38:00 -
Düzensiz adet olan kadın oruç tutabilir mi? Regl olan oruç tutar mı?

Kimi kadının regl kanaması üç gün kimininki de on günü aşkın süre devam ediyor. Bu sebeple kadınlar regl döneminde oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Peki, düzensiz adet görenler oruç tutabilir mi?

Düzensiz adet olan kadın oruç tutabilir mi? Regl olan oruç tutar mı?

Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Regl olan oruç tutabilir mi?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

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