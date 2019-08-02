Düzenli tüketimi vücuda bakın nasıl etkili!

Hurma ramazan aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarından biri. Peki ama ramazandan sonra yemeye devam ediyor musunuz? Eğer cevabınız "hayır" ise, çok büyük bir nimetten uzak duruyorsunuz.

Yoğurt ile tüketildiğinde zayıflamadan, mikrop arındırmaya kadar birçok yararının bulunduğu, yurt dışındaki ülkelerde biliniyor. Zararlı atıştırmalıklar yerine hurma yiyerek, kendinize bir başlangıç yapabilirsiniz.

Hurma düzenli tüketildiğinde sağlayacağı yararlar

Balık ve kırmızı ete oranla daha fazla enerji verir.

İçerdiği lif sayesinde tokluk hissi verir.

Kan basıncını ve tansiyonu düzenler.

Emziren anneler yediğinde sütü artırır.

Kalbi zararlı bakterilerden koruduğu için damar tıkanıklığı riskini azaltır.

Öksürüğü yatıştırır.

Gergin ve stresi vücuttan atar

Demir eksikliğine iyi gelir.

Sindiriminize yardımcı olur.

Vücutta biriken zararlı maddeler için antioksidan özelliği taşır.

Toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Bağırsakların çalışmasına destek sağlar.

Düzenli tüketildiğinde faydalarını göreceğiniz gibi, her şeyin fazlasının zarar olduğunuzu da bilmelisiniz. Sadece ramazan aylarında değil, faydası dolayısıyla her zaman yenmesi gereken hurma bir şifa kaynağıdır. Sofralarınızdan eksik etmeyin. Düzenli bir şekilde tüketin.